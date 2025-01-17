Oto Kaportacıların Hilesi İfşa Oldu: Arabanın Kaputuna Kola Dökün, Etkisine İnanamayacaksınız

Araba temizliği için alışılmış yöntemlerden sıkıldıysanız ve doğal, ekonomik bir çözüm arıyorsanız, sosyal medyada viral olan bir yöntem tam size göre... İnternette dolaşan bir videoda, bir kadın aracının kaputundaki inatçı lekeleri temizlemek için oldukça ilginç bir yöntem denedi. Kola, kabartma tozu ve bulaşık deterjanı gibi evde kolaylıkla bulunabilecek malzemelerle hazırladığı karışımla aracının kaputunu tertemiz hale getirdi.