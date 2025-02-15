Otel Çalışanı İtiraf Etti: Otel Odasındaki Bu Eşyalar Hiç Temizlenmiyor
Uzun yıllar boyunca çeşitli lüks otellerde çalışan bir temizlik görevlisi, kullanıcıların otel odasında asla kullanmamaları gereken eşyaları açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otellerde konaklarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Uzun yıllardır çeşitli lüks otellerde çalışan bir temizlik görevlisi, konukların otel odalarında hangi eşyalardan uzak durması gerektiği konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meğer bu eşyalar hiç temizlenmeden odaya konuluyormuş...
MİNDER VE BATTANİYELER
Otel odalarında şıklık katmak için kullanılan dekoratif minderler ve battaniyeler, aslında pek de temiz olmayabilir. Bu ürünler, düzenli olarak ve derinlemesine temizlenmediği için bakteri barındırabilir. Bu nedenle, bu tür eşyaları kişisel eşyalarınızla temas ettirmekten kaçınmalısınız.
BUZ KOVALARI
Otel odalarında bulunan buz kovaları ve buz makineleri, sık sık temizlenmese de konukların kullanımına sunuluyor. Buz makinelerinin hijyeni konusunda soru işaretleri bulunurken, buz kovalarının da yeterli şekilde temizlenmediği biliniyor.
CAM BARDAKLAR
Otel odalarındaki cam bardaklar, sıklıkla yüzeysel olarak temizleniyor. Bu da bardaklarda bakteri üremesine neden olabiliyor. Özellikle dudaklarınızla temas eden bu bardakları kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.
KAHVE MAKİNELERİ VE BORNOZLAR
Kahve makineleri ve bornozlar da, otel odalarında sıklıkla kullanılan ve yeterli temizlik yapılmayan eşyalar arasında yer alıyor.