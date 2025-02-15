Otel Çalışanı İtiraf Etti: Otel Odasındaki Bu Eşyalar Hiç Temizlenmiyor

CAM BARDAKLAR

Otel odalarındaki cam bardaklar, sıklıkla yüzeysel olarak temizleniyor. Bu da bardaklarda bakteri üremesine neden olabiliyor. Özellikle dudaklarınızla temas eden bu bardakları kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.

KAHVE MAKİNELERİ VE BORNOZLAR

Kahve makineleri ve bornozlar da, otel odalarında sıklıkla kullanılan ve yeterli temizlik yapılmayan eşyalar arasında yer alıyor.