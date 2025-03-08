Osmanlı’nın Şifa Bombası Diye Biliniyor: Bağırsakları Motor Gibi Çalıştırıp, Vücuttaki İltihabı Söküp Atıyor

Osmanlı mutfağında ve geleneksel tıpta önemli bir yere sahip olan mahlep, sağlık üzerindeki faydalarıyla dikkat çekiyor. Orta Doğu’nun vazgeçilmez şifalı bitkileri arasında yer alan bu baharat, bağırsakları motor gibi çalıştıran etkisi ve vücuttaki iltihabı söküp atma özelliğiyle öne çıkıyor. Genellikle toz halinde tatlılar, ekmekler ve içeceklerde aroma verici olarak kullanılan mahlep, bitki çayı olarak da tüketilebiliyor. İşte mahlebin sağlığa sunduğu mucizevi faydalar...