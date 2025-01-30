Osmanlı'dan Miras Kaldı: Kolesterolü Foşur Foşur Temizliyor, Tıkalı Damarı 10 Dakikada Açıyor

DAMAR TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Damar tıkanıklığı, genellikle damar iç duvarlarında yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesiyle oluşur. Bu birikintiler, damarların daralmasına ve kan akışının kısıtlanmasına yol açar. Kolesterolün damar duvarlarına birikmesi, arterlerde sertleşme ve daralmaya neden olabilir. Bu durum da kalp krizi, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Damar tıkanıklığının başlıca nedenleri arasında sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, genetik yatkınlık ve sigara kullanımı yer alır. Ayrıca, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar da damar tıkanıklığını tetikleyebilir.