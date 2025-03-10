Osmanlı'dan Günümüze Gelen Ramazan Geleneği: Tuz Hakkı Nedir?

Geçmişte erkekler, eşlerinin Ramazan boyunca gösterdiği özveriyi takdir etmek için onlara kıyafet, takı ya da çeşitli hediyeler vererek gönüllerini alırdı. Bu gelenek, hem eşler arasındaki sevgi ve saygıyı pekiştiriyor hem de bayrama mutlu başlamayı sağlıyordu.

Zamanla unutulmaya yüz tutan tuz hakkı, son yıllarda yeniden gündem oldu. Tuz hakkı, sadece bir hediyeleşme adetinin ötesinde, Ramazan'ın paylaşımı ve dayanışma anlayışını yansıtan bir gelenek olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor.