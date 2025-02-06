Osmanlı'da Fülfül Olarak Biliniyor: Haremin Şifa Kaynağı Diye Kaşık Kaşık Yeniyor

Osmanlı döneminde fülfül olarak bilinen ve pekmeze eklenen bir baharat var ki günümüzde de halk arasında sıkça yemeklerde tercih ediliyor. Hem öksürüğü kesmek hem de balgamı söktürmek için etkili bir çözüm olan bu doğal karışım, solunum yolu rahatsızlıklarında adeta şifa bombası olarak kullanılıyor. Üstelik, içeriğindeki bileşenler sayesinde hırıltı ve boğazdaki tıkanıklığı gidermeye de yardımcı oluyor. İşte o mucize baharat...