Osmanlı'da Fülfül Olarak Biliniyor: Haremin Şifa Kaynağı Diye Kaşık Kaşık Yeniyor
Osmanlı döneminde fülfül diye biliniyor, haremin şifa kaynağı olarak kaşık kaşık tüketiliyor. Pekmeze eklenenince hem öksürüğü hem de balgamı anında kesiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Osmanlı döneminde fülfül olarak bilinen ve pekmeze eklenen bir baharat var ki günümüzde de halk arasında sıkça yemeklerde tercih ediliyor. Hem öksürüğü kesmek hem de balgamı söktürmek için etkili bir çözüm olan bu doğal karışım, solunum yolu rahatsızlıklarında adeta şifa bombası olarak kullanılıyor. Üstelik, içeriğindeki bileşenler sayesinde hırıltı ve boğazdaki tıkanıklığı gidermeye de yardımcı oluyor. İşte o mucize baharat...
KARABİBERİN FAYDALARI NELER?
Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan karabiber, sadece yemeklerin lezzetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımız için de sayısız fayda sunuyor. Özellikle pekmez ile birleştiğinde, karabiber adeta doğal bir ilaç gibi çalışıyor.
Karabiber, binlerce yıldır kullanılan ve sağlığa olan faydalarıyla bilinen bir baharat.
İçeriğindeki piperin maddesi sayesinde:
Mide asitlerinin salgılanmasını sağlayarak sindirimi destekler.
Vücudu hastalıklara karşı koruyan antioksidanlar açısından zengindir.
Kilo verme sürecinde destekleyici rol oynar.
Anti-inflamatuar özelliği sayesinde kas ve eklem ağrılarını hafifletir.
Hafıza ve konsantrasyonu artırır.
PEKMEZ VE KARABİBER KARIŞIMI
Pekmez ise demir, kalsiyum ve vitamin deposu olarak bilinir. Pekmez ve karabiberin bir araya gelmesiyle oluşan karışım, özellikle soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrılarına karşı etkili bir çözüm sunar. Bu karışımın düzenli tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.
PEKMEZ VE KARABİBER KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?
Malzemeler: 1 yemek kaşığı pekmez, 1/2 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı: Pekmezi bir kaba alarak üzerine karabiberi ekleyin ve iyice karıştırın. İsterseniz, karışıma lezzet vermek için biraz limon suyu da ekleyebilirsiniz.
Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.