Osmaniye'de Korkunç Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi de Yaralandı
Osmaniye Düziçi'de otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Peçenek-Yazlamazlı kara yolunda M.K. yönetimindeki 06 BEZ 155 plakalı otomobil ile Süleyman Polat A'nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Motosikletteki İsa A'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Süleyman Polat A'yı hastaneye kaldırdı.
Otomobil sürücüsü M.K, ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA