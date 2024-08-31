Oryantal Didem'e Açık Açık Soruldu: "İbrahim Tatlıses ile Birlikte Oldunuz mu?"

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programında sergilediği oryantal dans performansı ile ünlenen Didem Kınalı, kısa sürede Türkiye tarafından "Oryantal Didem" adıyla anılmaya başladı. Tatlıses ile uzun yıllar bir arada çalışan Kınalı, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile büyük bir polemik yaşamıştı.

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Oryantal Didem'e Açık Açık Soruldu: "İbrahim Tatlıses ile Birlikte Oldunuz mu?" - Resim: 1

Türkiye'nin en tanınan oryantal sanatçılarından Didem Kınalı, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki Kınalı, Türk televizyonlarının uzun yıllar boyunca en çok izlenen yapımlarından İbo Show'da sergilediği oryantal dans performansı ile genç yaşında şöhrete kavuşmuştu. Tüm türkiye tarafından "Oryantal Didem" olarak bilinen Kınalı hakkında birçok iddia ortaya atılırken, Kınalı'nın programın yapımcısı ve sunucusu İbrahim Tatlıses ile aşk yaşadığı da yıllarca konuşuldu.

"DOLDURUŞA GELEN BİRİSİYDİ"

Her defasında bu iddialara karşın sessizliğini koruyan Kınalı, yıllar sonra ilk kez İbrahim Tatlıses ile duygusal bir birliktelik yaşayıp yaşamadığını açıkladı.

İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar boyunca çalıştığını, bu süreçte birçok olumlu ve olumsuz olayların yaşandığını belirten Kınalı, hiçbir zaman Tatlıses ile bir yakınlaşmasının olmadığını söyledi. Kınalı, sunucunun kendisine yönelttiği "İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördünüz mü?" sorusuna ise "İbrahim Bey'le bazen anlaşamadığımız konular oluyordu çünkü dolduruşa çok gelebilen biriydi. Öyle anlaşmazlıklarımız oluyordu ama şiddet olmadı" yanıtını verdi.

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