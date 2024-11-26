Ortaya Çıkma Hikayesi Film Gibi... Karların Arasında Bu Suya Girerek Şifa Arıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 2010 yılında bir firma, doğal mineralli su aramak için kazı yaptı. Ancak mineralli su yerine 55 derece sıcaklığı olan kaynak suyu çıkınca firma bölgeden ayrıldı. Bir gölette biriken sıcak su kaynağı da kaderine terk edildi.