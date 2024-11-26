Ortaya Çıkma Hikayesi Film Gibi... Karların Arasında Bu Suya Girerek Şifa Arıyorlar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yıl önce yapılan kazıda bulunan 55 derece sıcaklıkta doğal kaynak suyu, bölge halkına ve ziyaretçilere doğanın içinde termal keyfi sunuyor. Cilt hastalıklarına şifa arayanlar, karlarla çevrili gölette sıfırın altında sıcak suyun tadını çıkarırken, piknik yapmayı da ihmal etmiyor.
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 2010 yılında bir firma, doğal mineralli su aramak için kazı yaptı. Ancak mineralli su yerine 55 derece sıcaklığı olan kaynak suyu çıkınca firma bölgeden ayrıldı. Bir gölette biriken sıcak su kaynağı da kaderine terk edildi.
Zamanla sıcak su oranının artması, bölge halkının dikkatini çekti. Son 14 yıldır da gölette durmadan akan ve biriken sıcak suda vatandaşlar, şifa aramaya başladı.
İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki traverten haline gelen su göleti, farklı şehirlerden gelenlerin de uğrak yeri oldu.
Cilt hastalıklarına şifa arayanlar, günübirlik bölgeye gelerek, gölette suya girip, istediği kadar kalıyor. Özellikle hafta sonları bölgeye gelenler, göletin çevresinde hem piknik yapıyor hem de suya girerek şifa arıyor.
Suyun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen bölge halkı, kış aylarında da termal keyfi yaşıyor. Hava sıcaklığının en yüksek 9, en düşük sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü İnegöl'de vatandaşlar, karlar arasındaki kaynak suyu göletine girerek hem ısınıyor hem de şifa buluyor.