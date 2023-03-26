'Ormanların hayaleti' vaşak Giresun'da köy evinin bahçesinde görüntülendi

Gümüşhane’de köy evinin bahçesine kadar gelen vaşak, cep telefonuyla görüntülendi. Pencerenin açılmasıyla etrafta birilerinin olduğunu fark eden vaşak hızla uzaklaştı.

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Türkiye’de kedigiller familyasının en büyük kedi türü olan ve "ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, Gümüşhane’de bu kez bir köy evinin bahçesinde kameralara takıldı.

Geçtiğimiz aylarda Kelkit ilçe merkezinde bir mobilya dükkanına giren ve o anların anbean kameraya kaydedildiği vaşak, bu kez de merkeze bağlı Yeniyol köyünde görüldü. Köyde din görevlisi olarak görev yapan İbrahim Nar’ın evinin bahçesine gelen vaşak, avlu kapısının oradan etrafı gözlemeye başladı. Vaşağı kapıdan dışarıya çıkarken fark eden Nar, ses yapmadan geri dönüp penceren o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı. Bir süre sonra pencerenin açılma sesini duyan vaşak, hemen bölgeyi terk etti.

Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan ve sadece et tüketen vaşağı ilk kez gördüğünü kaydeden İbrahim Nar, pencereyi açmak isterken çıkan sesi duyan vaşağın hızla kaçtığını ve bir daha gelmediğini söyledi.

 
 
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