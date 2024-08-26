Ormanda Vahşi Hayvanlarla Birlikte Yaşarken Bulunmuştu: Son Halini Görenler Tanıyamadı

1999'da dünyaya gelen Ellie Zanziman, görünüşü nedeniyle tüm köy tarafından dışlandı. Evden uzaklaştırılan ve ormanda vahşi hayvanlarla birlikte yaşamaya başlayan Zanziman, zamanla insani vasıflarının büyük bölümünü kaybetti. Bir belgesel ekibinin kendisini keşfetmesiyle hayatı değişen Ruandalı Zanziman'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

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Ormanda Vahşi Hayvanlarla Birlikte Yaşarken Bulunmuştu: Son Halini Görenler Tanıyamadı - Resim: 1

Mowgli filmine ilham kaynağı olan ve tamamen gerçek bir hayat hikayesine dayanan bu olayda, 1999 yılında Ruanda'da dünyaya gelen Ellie Zanziman'ın başından geçenleri şaşkınlıkla okuyacaksınız.

Ruanda'da dünyaya gelen ve fiziksel görüntüsü nedeniyle hayatı boyunca zorbalığa maruz bırakılan Zanziman, çevresinden gördüğü baskı ve dışlama sonucunda evden kaçarak ormana yerleşmek zorunda kaldı. Ormandaki yabani hayvanlarla birlikte beslenmeye ve avlanmaya başlayan 25 yaşındaki gencin hayatı, bir belgesel ekibinin onu keşfetmesiyle değişti.

ORMANDA MAYMUNLARLA AVLANIRKEN BULUNMUŞTU

Ruanda'ya belgesel çekimi için gelen ekipler, onun hikayesini öğrenir öğrenmez ormanda onu bulmak için büyük bir arayışa girdi. Maymunlarla birlikte gezdiği bir sırada bulunan Zanziman, oldukça vahşi bir yapıya bürünmüştü. Kendisini ikna etmek ekip için oldukça uzun sürse de, zamanla Zanziman ve annesi için yeni bir hayat planları yapıldı.

Afrimax TV belgeselcileri, dünyanın dört bir yanından çok sayıda bağış alan bir kampanyayı hayata geçirdi. Toplanan para Zanziman ve annesinin birlikte yeni bir hayata başlamasına olanak sağladı. 2022 yılında çekilen görüntüler Ellie'yi okul üniformasıyla ve annesiyle ev hayatının tadını çıkarırken gösteriyor.

Annesi onun inanılmaz dönüşümünün bir mucize olduğunu belirtirken, Ellie'nin eski ve yeni halini görenler iki fotoğrafın da aynı kişiye ait olduğuna inanmakta güçlük çekti.

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