Orkidenin Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu! Sadece Bir Çiçekten İbaret Değilmiş
Yaşam alanlarını güzelleştirmek ve daha sağlıklı bir ortam oluşturmak isteyenler için bitkiler önemli bir yere sahip. Bu çiçeklerin arasında en çok orkide ön plana çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hoş kokusu ve zarif görünümüyle öne çıkan orkideler, estetik duruşlarının yanı sıra sağladıkları faydalarla da dikkat çekiyor. Bu özelliklerini duyan pek çok kişi, evlerinde orkide yetiştirmeye yöneliyor.
HAVA KALİTESİNİ ARTIRIYOR
Orkideler, fotosentez süreci sayesinde bulundukları ortamdaki karbondioksiti emerken, oksijen üretimi yaparak havayı tazeliyor. Ayrıca, nem dengesini koruyarak ortamdaki kötü havayı temizlemeye yardımcı oluyor. Özellikle yatak odasında bulundurulduğunda daha kaliteli bir uyku sağladığı belirtiliyor.
RUH HALİNİ OLUMLU ETKİLİYOR
Zarif yapısı ve canlı renkleriyle orkide, bulunduğu ortamda pozitif bir atmosfer oluşturuyor. Kokusu ve görüntüsüyle stresi azaltmaya yardımcı olan bu çiçek, çalışma alanlarında kullanıldığında uzun saatler süren yoğun tempoya karşı rahatlatıcı bir etki sunabiliyor.
ORTAMLARA ESTETİK DOKUNUŞ SAĞLIYOR
Farklı renk ve türlerde bulunan orkideler, estetik açıdan ev dekorasyonuna önemli bir katkı sağlıyor. Şık ve zarif görünümüyle mekânın havasını değiştirirken, basit bir saksı içinde bile bulunduğu ortama kibar bir dokunuş katıyor.