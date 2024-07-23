Ordulular Dışında Kimse Bilmiyor: Ödemi Atıyor, Kirli Kanı Temizliyor
Karadeniz bölgesindeki bazı şehirlerde, özellikle de Ordu'da yaygın olarak tüketilen diken otunun faydaları saymakla bitmiyor. Zengin besin değerleri nedeniyle yurt dışından yoğun talep gören yiyeceğin faydalarını öğrenenler şaşırıyor...
Doğada bulunan birçok bitki, yaygın olarak kullanmıyor olsak da sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz besin değerlerini içeriyor. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirlerdeki binlerce ot arasında en değerli görüleni ise diken otu olmakta.
Bitki alanında yaptığı yayınlar ile öncü olan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ordu'da yaygın olarak bilinen ve 'diken otu' olarak adlandırılan Melocan otunun sağlığa olan faydalarını anlattı.
TURŞU, KONSERVE VE KAVURMA OLARAK TÜKETİLEBİLİYOR
Melocan otunun Latince adının 'Onopordum acanthium' olduğunu belirten Karabulut, Türk mutfağında genellikle salatalarda ve böreklerde kullanılan bu bitkinin kan temizleyici özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına ve hücre hasarlarının onarılmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, melocan otunun turşu ve konserve olarak tüketildiğini, kavrularak yoğurt üzerine servis edildiğini sözlerine ekledi.
KİRLİ KANI TEMİZLİYOR, ÖDEMİN ATILMASINA YARDIMCI OLUYOR
Melocan otunun sağlık alanında gribal enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu vurgulayan Karabulut, aynı zamanda romatizma ve iltihap söktürücü özelliklere sahip olduğunu belirtti. Kan temizleme özelliğiyle bilinen melocan otunun vücuttaki toksinleri atarak sağlıklı bir fonksiyon sağladığını dile getirdi. Ayrıca, cilt sorunlarını iyileştirebilen melocan otunun meyvesinin romatizma ve böbrek rahatsızlıklarına da iyi geldiğini açıkladı.
Ancak, melocan otunun aşırı tüketilmesinin ishale neden olabileceğini ve tükürük artışına yol açabileceğini hatırlatan Karabulut, bitkisel tedavilerin kullanmadan önce uzman bir sağlık profesyoneli ile danışılması gerektiğini vurguladı.