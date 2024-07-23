Ordulular Dışında Kimse Bilmiyor: Ödemi Atıyor, Kirli Kanı Temizliyor

Doğada bulunan birçok bitki, yaygın olarak kullanmıyor olsak da sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz besin değerlerini içeriyor. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirlerdeki binlerce ot arasında en değerli görüleni ise diken otu olmakta.



Bitki alanında yaptığı yayınlar ile öncü olan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ordu'da yaygın olarak bilinen ve 'diken otu' olarak adlandırılan Melocan otunun sağlığa olan faydalarını anlattı.



TURŞU, KONSERVE VE KAVURMA OLARAK TÜKETİLEBİLİYOR



Melocan otunun Latince adının 'Onopordum acanthium' olduğunu belirten Karabulut, Türk mutfağında genellikle salatalarda ve böreklerde kullanılan bu bitkinin kan temizleyici özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına ve hücre hasarlarının onarılmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, melocan otunun turşu ve konserve olarak tüketildiğini, kavrularak yoğurt üzerine servis edildiğini sözlerine ekledi.