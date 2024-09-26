Ölüp Yeniden Dirildiğini Söyledi! Öbür Tarafta Gördüklerini Böyle Anlattı

İngiltere'de yaşayan 57 yaşındaki David Hanzel, sağlık sorunları nedeniyle ölüp tekrar dirildiğini iddia etti. İki ay boyunca akciğer enfeksiyonu ve sepsis nedeniyle komada kalan Hanzel, bu süre zarfında ölümün eşiğinden döndüğünü belirtiyor.

2015 yılında geçirdiği hastalık sonrasında kısa bir süreliğine ölüm benzeri bir deneyim yaşadığını söyleyen Hanzel, bu durumu oldukça sıra dışı bir tecrübe olarak tanımlıyor. Kendisine "hayalet fısıldayıcısı" diyen Hanzel, koma sonrası anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ölüp dirildiğini iddia eden Hanzel, öbür tarafı şu sözlerle anlatıyor...

Kaynak: Haber Merkezi