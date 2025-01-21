Ölümsüzlük Çayı Diye Biliniyor: 15 Gün Bekletip Bardak Bardak İçince Tüm Hastalıkları Bitiriyor
Doğu Asya'nın fermente içeceği kombucha çayının, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine birçok yararı var. Scobby isimli mayadan, siyah veya yeşil çaydan yapılan içecek, tüm hastalıkların kökünü kazıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Doğu Asya'nın ölümsüzlük iksiri olarak bilinen kombucha çayı, son yıllarda sağlıklı yaşam arayışında olanların gözdesi haline geldi. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi düzenlediği ve detoks etkisi yarattığı bilinen bu fermente içecek, artık evlerde de kolaylıkla hazırlanabiliyor. İzmirli girişimci Elif Yılmaz Koçak, kombucha çayının evde yapımının oldukça basit olduğunu ve birçok faydasını olduğunu söylüyor.
KOMBUCHA ÇAYI NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?
Kombucha çayı, siyah veya yeşil çayın, Scobby adı verilen bir maya ile fermente edilmesiyle elde edilen probiyotik bir içecek. Bu fermantasyon süreci, çaya birçok faydalı özellik kazandırıyor.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirimi Düzenler: Sindirim sorunlarına iyi gelir ve bağırsakları düzenler.
Detoks Etkisi: Vücudu toksinlerden arındırır.
Enerji Verir: B vitamini içeriği sayesinde vücuda enerji verir.
Karaciğeri Korur: Antioksidan özelliğiyle karaciğeri korur.
KOMBUCHA ÇAYI TARİFİ
Elif Yılmaz Koçak, kombucha çayının evde yapımının oldukça basit olduğunu söylüyor.
İhtiyacınız olan malzemeler:
Scobby mayası
Siyah veya yeşil çay
Şeker
Cam kavanoz
Temiz bez
Bu malzemeleri karıştırarak belirli bir sıcaklıkta bekleterek kombucha çayı elde edebilirsiniz. Fermentasyon süresi, hava sıcaklığına göre 8-15 gün arasında değişebilir.
"DÜZENLİ TÜKETTİM ARTIK DAHA AZ HASTA OLUYORUM"
Kombucha tüketimine başladıktan sonra bağışıklık sisteminin güçlendiğini anlatan Niyazi Koçak ise, "Metabolizmam çok iyi çalışmıyor, kırılgan bir yapım var. Daha öncesinde çok hasta olurdum ve kendimi çok halsiz hissederdim."