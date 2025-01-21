Ölümsüzlük Çayı Diye Biliniyor: 15 Gün Bekletip Bardak Bardak İçince Tüm Hastalıkları Bitiriyor

Doğu Asya'nın ölümsüzlük iksiri olarak bilinen kombucha çayı, son yıllarda sağlıklı yaşam arayışında olanların gözdesi haline geldi. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi düzenlediği ve detoks etkisi yarattığı bilinen bu fermente içecek, artık evlerde de kolaylıkla hazırlanabiliyor. İzmirli girişimci Elif Yılmaz Koçak, kombucha çayının evde yapımının oldukça basit olduğunu ve birçok faydasını olduğunu söylüyor.