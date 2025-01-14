Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor

İğde Mucizesi: Dr. Ebru Erbay'ın Çığır Açan Çalışmasıyla Damar Sertliğine Çözüm

Tıp dünyasında çığır açan bir buluşa imza atan Dr. Ebru Erbay, damar sertliğinden kaynaklanan ölümlerin önüne geçebilecek bir keşfe ulaştı. Uzun yıllardır süren araştırmaları sonucunda, sıradan bir meyve olarak görülen iğdenin, damar sertliğine karşı etkili bir çözüm olduğunu ortaya koydu. Bu keşif, hem tıp dünyasında hem de toplumda büyük bir heyecan yarattı.

İğde Nedir ve Neden Bu Kadar Önemli?

İğde, ülkemizde yetişen ve genellikle reçel yapımında kullanılan bir meyvedir. İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıklara karşı doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. Ancak Dr. Ebru Erbay'ın araştırması, iğdenin önemini çok daha farklı bir boyuta taşıdı.