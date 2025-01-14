Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor

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İğde Mucizesi: Dr. Ebru Erbay'ın Çığır Açan Çalışmasıyla Damar Sertliğine Çözüm
Tıp dünyasında çığır açan bir buluşa imza atan Dr. Ebru Erbay, damar sertliğinden kaynaklanan ölümlerin önüne geçebilecek bir keşfe ulaştı. Uzun yıllardır süren araştırmaları sonucunda, sıradan bir meyve olarak görülen iğdenin, damar sertliğine karşı etkili bir çözüm olduğunu ortaya koydu. Bu keşif, hem tıp dünyasında hem de toplumda büyük bir heyecan yarattı.
İğde Nedir ve Neden Bu Kadar Önemli?
İğde, ülkemizde yetişen ve genellikle reçel yapımında kullanılan bir meyvedir. İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıklara karşı doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. Ancak Dr. Ebru Erbay'ın araştırması, iğdenin önemini çok daha farklı bir boyuta taşıdı.
Palmitoleik asit, Dr. Ebru Erbay’ın araştırmasından önce Türkiye'de zararlı bir asit türü olarak biliniyordu. Ancak, Erbay bu asidin sanıldığı gibi zararlı olmayabileceği yönünde bir hipotez geliştirdi ve araştırmalarını bu hipotezin üstüne kurarak müthiş bir bilgiye ulaştı.
Mynet'in aktardığı habere göre; Fareler üzerinde yapılan çalışmalara göre, palmitoleik asidin bilindiği gibi zararlı değil, aksine koruyucu bir etkisi var.
Yapılan deneylerde fareler yüksek kalorili gıdalarla beslendi. Damar sertliği oluşan farelere bir çeşit yağ olan palmitoleik asit verildiğinde damar sertliğinin durduğu gözlemlendi. Dr. Erbay, palmitoleik asidin damarlardaki sertliğe neden olan doymuş yağları uzaklaştırdığını söylüyor.
İĞDE MUCİZESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Damar sertliğini önlemenin yolunu bulduğunu düşünen Dr. Erbay’ın sıradaki hedefi çalışmalarına insanlar üzerinde devam etmek. Dr. Erbay, “Bazı insanlar şişmanlar ama diyabetik değiller ya da şişmanlar ama kalp ve damar hastalıkları yok. Yine şişmanlar ama uzun ve bunamadan yaşıyorlar.
Bunların sırrının gen havuzumuzda ve genlerin ürettiği metabolitlerde olduğunu düşünüyorum. Bu sırların biri de vücudumuzun ürettiği palmitoleik asittir. Gılgamış Destanı’nda aranan ölümsüzlüğün sırrını taşıyan bitki belki de topraklarımızda bulunan ve palmitoleik asitten zengin olan iğdedir” diyerek çalışmasına konu olan palmitoleik asidin önemini vurguluyor.
C vitamini yönünden zengin olan iğdenin yararları zaten uzun süredir biliniyordu ve halk arasında yaygın olarak kullanılıyordu. İğdenin egzama tedavisinden, kadınlardaki afrodizyak etkisine kadar çeşitli kullanım amaçları var.
Olgunlaşmış iğde meyvesi, oldukça düşük kalorili olması bakımından diyetlerde yer alabilecek harika bir atıştırmalık. Ayrıca diyet sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok önemli bileşeni de içeriğinde barındırıyor. Ancak, çok fazla iğde tüketmenin kabızlığa neden olduğunu belirletelim.
İğde yaprakları ve çiçeği kaynatılarak egzamanın harici tedavisinde kullanılabiliyor. İğde, çok güçlü bir antiseptik olduğu için kaynatılan suyunun içilmesi boğaz ağrılarına iyi geliyor. Ayrıca bu suyu gargara yaparak ağız temizliğinde de kullanabilirsiniz. İğdenin meyvesi ve yaprakları kaynatılıp çay olarak tüketildiğinde kış hastalıklarına karşı direnci arttırıp, vücudu koruyor. Ortaya çıkan yeni faydasından sonra iğdenin hayatımızda daha fazla yer bulacağı kesin.