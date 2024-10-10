Ölüm Gencecik Yaşında Yakaladı: Kalp Krizine Yenik Düştü

Çanakkale'de bir lise öğrencisi, beden eğitimi dersine geçirdiği kalp krizine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

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Ölüm Gencecik Yaşında Yakaladı: Kalp Krizine Yenik Düştü

Çanakkale'de beden eğitimi dersinde kalp krizi geçirdiği belirtilen lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kentteki İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, beden eğitimi dersinde fenalaştı.

Öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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