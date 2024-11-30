Ölüm Elması Olarak Biliniyor: Yanından Geçen Herkesi Öldürüyor

HER BİR DALI ZEHİR DOLU

Manşinel ağacının her bir parçası zehirli maddelerle dolu. Beyaz ve süt gibi akan özsuyu, cilt ile temas ettiğinde şiddetli yanıklar, kabarcıklar ve alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Hatta yağmur yağdığında ağacın üzerinde biriken su bile bu zehirli özsuyu taşıdığı için, altında durmak bile büyük risk taşıyor.