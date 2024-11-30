Ölüm Elması Olarak Biliniyor: Yanından Geçen Herkesi Öldürüyor
Manşinel ağacı, doğanın en tehlikeli ve zehirli ağacı olarak kabul ediliyor. Manşinel ağacının yakılması durumunda ortaya çıkan duman bile gözleri kör ederken meyvesini yiyeni öldürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
"Ölümün Küçük Elması" olarak bilinen Manşinel ağacı, dünyanın en zehirli bitkilerinden biri olarak kabul ediliyor. Güney Florida, Karayipler ve Orta Amerika'nın tropikal bölgelerinde yaygın olarak bulunan bu ağaç, masum görünüşünün altında ölümcül bir sır saklıyor.
HER BİR DALI ZEHİR DOLU
Manşinel ağacının her bir parçası zehirli maddelerle dolu. Beyaz ve süt gibi akan özsuyu, cilt ile temas ettiğinde şiddetli yanıklar, kabarcıklar ve alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Hatta yağmur yağdığında ağacın üzerinde biriken su bile bu zehirli özsuyu taşıdığı için, altında durmak bile büyük risk taşıyor.
MEYVESİNİ YİYEN ÖLÜYOR
Küçük, yeşil ve elmayı andıran meyveleriyle dikkat çeken Manşinel ağacı, bu meyveleriyle de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu meyveleri yiyen kişilerde şiddetli ağız ve boğaz yanmaları, şişme ve hatta ölümcül sonuçlar görülebiliyor.
DUMANI BİLE KÖR EDİYOR
Manşinel ağacının yakılması durumunda ortaya çıkan duman bile gözlerde ciddi tahrişlere ve hatta körlüğe neden olabiliyor. Bu nedenle, bu ağacın bulunduğu bölgelerde ateş yakmak son derece tehlikeli.