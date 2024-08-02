Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla Yemeyeceksiniz
Sabahları karnınızı doyurmanın en basit yollarından biri pastanede satılan poğaçalardır. Alternatiflerine göre hem ekonomik hem de pratik oluşu, milyonlarca insan tarafından poğaçaların tercih edilmesine neden olsa da, bu durumun birçok tehlikeye neden olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve günden güne artış gösteren gıda fiyatları, milyonlarca insanı öğün atlatmak için ucuz yollara itiyor. Özellikle sabah saatlerinde kahvaltıyı atlatmanın en basit yollarından olan poğaçalar, evlerde yapıldığında hem lezzetli hem de sağlıklı olabilmekte.
SEVEREK YİYORUZ AMA TEHLİKE SAÇIYOR
Ancak pastanelerde satılan poğaçalar, özellikle düzenli tüketim halinde birçok sağlık sorunu için tetikleyici rol oynayabilir. Beslenme uzmanları tarafından yapılan araştırmalarda poğaçaların birçok sağlık sorununa neden olduğu öğrenilirken, bu tehlikelerden haberdar olan birçok insan poğaça yemeye veda ediyor.
İşte sabahların sevilen lezzeti poğaçaların yaydığı tehlike...
SÜREKLİ POĞAÇA YEMEK SİZİ SAĞLIĞINIZDAN EDEBİLİR
Büyüklerimiz tarafından 'en önemli öğün' olarak anlatılan kahvaltı, yapılan araştırmalara göre sağlıklı bir beslenme için şart değil. Bununla beraber mutlaka kahvaltı yapmak isteyenlerin, bu öğünde hamur işlerinden kesinlikle uzak durması gerekiyor.
Vücudun uzun süreli uykudan ve dinlenmeden çıktığı saatlerde yağ yakımı için hazır halde bulunmasına karşın, dışarıdan alınacak yoğun bir karbonhidrat ve şeker, kişilerde hızla obezite görülmesine yol açıyor. Sabah tüketilecek yiyecekler arasında en zararlısı ise poğaça olarak tespit edildi.
FAZLADAN 3 KİLOGRAM ALINMASINA YOL AÇIYOR
Her gün kahvaltıyı geçiştirmek için tüketilen poğaça ve hazır meyve suyu, 2 ayda fazladan 2.7 kilogram olarak vücutta depo edilmektedir.
Fazla şeker ve kalori alımına bağlı olarak karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıkları, obezite, kanser, yüksek kolesterol ve tip-2 diyabet gibi hastalıkların riski de artmaktadır.
KAHVALTIDA TÜKETİLMESİ GEREKEN YİYECEKLER
*Peynir
* Zeytin
* Yumurta
* Yoğurt
* 4 yada beş adet ceviz..
Sağlıklı bir kahvaltı için şeker içeren reçel gibi yiyeceklerden de uzak durmak gerekmektedir.
Organik bal ve kaymak tüketiminde ise herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.