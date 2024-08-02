Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla Yemeyeceksiniz

SÜREKLİ POĞAÇA YEMEK SİZİ SAĞLIĞINIZDAN EDEBİLİR



Büyüklerimiz tarafından 'en önemli öğün' olarak anlatılan kahvaltı, yapılan araştırmalara göre sağlıklı bir beslenme için şart değil. Bununla beraber mutlaka kahvaltı yapmak isteyenlerin, bu öğünde hamur işlerinden kesinlikle uzak durması gerekiyor.



Vücudun uzun süreli uykudan ve dinlenmeden çıktığı saatlerde yağ yakımı için hazır halde bulunmasına karşın, dışarıdan alınacak yoğun bir karbonhidrat ve şeker, kişilerde hızla obezite görülmesine yol açıyor. Sabah tüketilecek yiyecekler arasında en zararlısı ise poğaça olarak tespit edildi.



FAZLADAN 3 KİLOGRAM ALINMASINA YOL AÇIYOR



Her gün kahvaltıyı geçiştirmek için tüketilen poğaça ve hazır meyve suyu, 2 ayda fazladan 2.7 kilogram olarak vücutta depo edilmektedir.

Fazla şeker ve kalori alımına bağlı olarak karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıkları, obezite, kanser, yüksek kolesterol ve tip-2 diyabet gibi hastalıkların riski de artmaktadır.



