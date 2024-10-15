Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber

Oğlu Murat Mutlu Karaduman’a modellik yaparak sosyal medyada ilgi gören 79 yaşındaki Melisa Karaduman, astım atağı sonucu hayatını kaybetti. Çekimlerden sadece 10 gün sonra vefat eden Melisa nineden geriye hatıra dolu pozlar kaldı.

Kaynak: İHA

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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 1

Amasya'nın Göynücek ilçesinde tasarımcı oğlu Murat Mutlu Karaduman'a modellik yaptığı görüntüleri basında ve sosyal medyada büyük ilgi gören 79 yaşındaki Melisa nineden acı haber geldi. Karaduman oğluyla ekran karşısına geçtikten 10 gün sonra astım atağı geçirerek hayatını kaybetti.

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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 2

Duvar halısı, perde ve yatak örtüsü gibi eşyalardan beğenilen kostümler tasarlayıp sosyal medyada paylaşan evladından gelen modellik isteğini kırmayan anne, objektiflerin karşısına geçmişti.

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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 3

Mankenlere taş çıkartan çekimlerin yorucu olmasına rağmen keyifle pozlar veren 79 yaşındaki Melisa Karaduman, “Bize güzel bir anı oldu” demişti.

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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 4

Geçen cuma günü evinde geçirdiği astım atağı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine son yolculuğuna uğurlanan Melisa nineden geriye verdiği pozlar hatıra olarak kaldı.

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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 5

İşte Melisa nineden geriye kalan fotoğraflar...

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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 6
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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 7
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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 8
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Oğluna Verdiği Pozlarla Gündem Olmuştu: Melisa Nineden Kahreden Haber - Resim: 9
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