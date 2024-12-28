Ödüllü Kahveciden Türk Kahvesi Pişirme Tüyosu: Kahveye Lezzet Katan Sırlar

Kısık Ateşte Pişirme: Kahveyi kısık ateşte yavaş yavaş pişirmek, köpüğün daha güzel kabarmasını ve kahvenin daha lezzetli olmasını sağlar.



Köpürtme Tekniği: Kahveyi köpürtürken cezveyi sürekli olarak dairesel hareketlerle döndürmek, köpüğün daha yoğun ve kalıcı olmasını sağlar.

Şeker Ekleme Zamanı: Şekeri kahvenin en başında eklemek, kahvenin daha homojen bir lezzet kazanmasını sağlar.