Ocaktaki Telle Bile Çıkmayan Yağ Kalıntıları Tarihe Karışacak: Su Gibi Akıp Gidecekler
Mutfakta uzun süre yemek hazırladıktan sonra ocağın temizliği çoğu zaman başlı başına bir sorun haline geliyor. Çıkmayan inatçı yağ lekeleri can sıkıcı olsa da aslında basit bir tüyosu var. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Yağ lekeleri ve yiyecek kalıntıları kuruyup sertleştiğinde temizlik daha da zorlaşır. Ancak uzmanların önerdiği bu basit karışım, ocağınızdaki zorlu lekeleri zahmetsizce temizlemenizi sağlayacak.
SİRKE VE KARBONATA VEDA EDECEKSİNİZ
Genelde yağ lekelerini çıkarmak için sirke ya da karbonat kullanmayı tercih ederiz. Ancak bu kez bu iki malzemeye ihtiyaç duymadan, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir karışım ile ocağınızı tertemiz yapabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler:
GEREKLİ MALZEMELER
-1 yemek kaşığı limon suyu
-Çeyrek su bardağı bulaşık deterjanı
-1 su bardağı ılık su
Bu karışım, ocağınızdaki inatçı yağları ve kurumuş yemek kalıntılarını çözerek temizliği kolaylaştırır.
NASIL UYGULANIR?
Karışımı Hazırlayın: Yukarıdaki malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.
Bezi Batırın: Temiz bir bezi bu karışıma batırarak yağlı bölgelere nazikçe uygulayın.
Bekletin: Bezi ocağın üzerine yerleştirip 10 dakika bekleyin. Limon suyunun içeriğindeki sitrik asit, sertleşmiş yemek kalıntılarını yumuşatacaktır.
Silin ve Temizleyin: Bekleme süresi sonunda, bir sünger ya da bez yardımıyla ocağı nazikçe temizleyin. Yağların ve kirlerin kolayca çıktığını göreceksiniz.
Kurulayın: Ocağın yüzeyini son olarak kuru bir mikrofiber bez ya da mutfak havlusu ile silin.
ÖNEMLİ TÜYOLAR
Gazlı ocak kullanıyorsanız, temizlik sonrası brülör halkalarını ve ızgaraları doğru şekilde yerleştirmeyi unutmayın.
Cam ocaklarda çizilmelere karşı dikkatli olun ve aşındırıcı ürünlerden kaçının.