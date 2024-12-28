Ocaktaki Telle Bile Çıkmayan Yağ Kalıntıları Tarihe Karışacak: Su Gibi Akıp Gidecekler

Yağ lekeleri ve yiyecek kalıntıları kuruyup sertleştiğinde temizlik daha da zorlaşır. Ancak uzmanların önerdiği bu basit karışım, ocağınızdaki zorlu lekeleri zahmetsizce temizlemenizi sağlayacak.

SİRKE VE KARBONATA VEDA EDECEKSİNİZ

Genelde yağ lekelerini çıkarmak için sirke ya da karbonat kullanmayı tercih ederiz. Ancak bu kez bu iki malzemeye ihtiyaç duymadan, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir karışım ile ocağınızı tertemiz yapabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler: