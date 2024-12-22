Ocaktaki Sütü Taşırma Derdini Bitirecek Yöntem: Sadece Böyle Koyun
Mutfakta süt kaynatırken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, sütün taşmasıdır. Peki bunun önüne nasıl geçilir? İşte o yöntem…
Kaynak: Haber Merkezi
Süt kaynatırken sık sık meydana gelen şeylerden biri de sütün taşması ve ocağı kirletmesidir. Bu küçük ama sinir bozucu aksiliklerden kaçınmak için bazı doğal ve pratik yöntemler bulunuyor. İşte sütün taşmasını önleyecek etkili yöntemler:
TAHTA KAŞIK YÖNTEMİ
Süt kaynatırken taşma sorununu en basit şekilde çözmek için tahta kaşık kullanabilirsiniz. Tencerenin ağız kısmına yatay olarak bir tahta kaşık yerleştirmek yeterli olacaktır. Köpüren süt, kaşığa temas ettiğinde taşma duracak ve yeniden sönmeye başlayacaktır.
ZEYTİNYAĞI İLE ÇÖZÜM
Zeytinyağı da süt taşmasını önlemek için kullanılabilecek bir diğer doğal çözüm. Sütü kaynatırken, bir bez yardımıyla tencerenin ağız kısmına zeytinyağı sürmek, sütün taşmadan kaynamasını sağlayacaktır.
BUZ KÜPÜ KULLANIMI
Sütün kaynamaya başladığı ve taşma eğilimi gösterdiği anlarda, tencerenin ortasına bir buz küpü bırakmak da etkili bir yöntemdir. Buz küpü, sütün yukarı doğru çıkmasını engelleyerek, sütün buza doğru yönlenmesine sebep olur.