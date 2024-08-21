Ocak Gözlerini Anında Tertemiz Yapıyor: Kiri pası hemen parlatıyor

Kararan ocak gözleri ve inatçı yağ lekeleri, mutfakta en çok karşılaşılan temizlik sorunlarından biridir. Ancak, aşağıda yer alan yöntemlerle bu sorunları kısa sürede çözebilirsiniz:

Gerekli Malzemeler:

- 2 çay bardağı sirke

- 4 yemek kaşığı limon tozu

- Demirlerin üzerini geçecek kadar su

- Beyaz kalıp sabun

- Çelik tel

Uygulama Adımları:

1. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve bir tencereye alın.

2. Karışımı kaynatmaya başlayın ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatın.

3. Su ılıdıktan sonra, çelik tel yardımıyla ocak gözlerini ovalayın.

4. Son olarak, duru su ve bir bezle ocak gözlerini temizleyin.