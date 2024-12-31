Ocak Ayında Ne Ekilir? İşte Ocak Ayında Dikilmesi Gereken Bitkiler

Soğan ve sarımsak: Kışın soğuğuna dayanıklıdır ve uzun süre saklanabilir.

Havuç ve pancar: Toprağın altında büyüdükleri için soğuk havalardan etkilenmezler.

Lahana ve ıspanak: Kış sebzeleri olarak bilinir ve salatalarda kullanılabilir.

Roka, maydanoz, nane ve kekik: Yeşil yapraklı bitkiler olarak salatalarda ve yemeklerde kullanılır.

Çilek: Bazı çeşitleri kışın ekilebilir ve ilkbaharda çiçek açar.