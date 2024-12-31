Ocak Ayında Ne Ekilir? İşte Ocak Ayında Dikilmesi Gereken Bitkiler
Ocak ayında ekilen bitkiler, ilkbahar aylarında daha erken hasat edilmenizi sağlar. Kışın ekim yaparak, toprak dinlenir ve ilkbaharın gelişiyle birlikte daha verimli bir yıl geçirirsiniz. Peki ocak ayında ekilmesi gereken bitkiler neler? İşte cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında ekilebilecek bitkiler, adeta kışın zorlu koşullarına meydan okuyan süper kahramanlar gibidir. Ocak ayında ekilen birçok bitki, soğuk havalarda bile büyümeye devam edebilir. Bu sayede ilkbahar aylarında taze ve sağlıklı ürünlerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Ocak ayında ekim yaparken, iklim koşullarınızı ve bölgenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Örneğin, daha soğuk bölgelerde ekim yapıyorsanız, don riskini azaltmak için ekim zamanını biraz daha erteleyebilirsiniz. İşte ocak ayında ekilmesi gereken bitkiler…
Soğan ve sarımsak: Kışın soğuğuna dayanıklıdır ve uzun süre saklanabilir.
Havuç ve pancar: Toprağın altında büyüdükleri için soğuk havalardan etkilenmezler.
Lahana ve ıspanak: Kış sebzeleri olarak bilinir ve salatalarda kullanılabilir.
Roka, maydanoz, nane ve kekik: Yeşil yapraklı bitkiler olarak salatalarda ve yemeklerde kullanılır.
Çilek: Bazı çeşitleri kışın ekilebilir ve ilkbaharda çiçek açar.