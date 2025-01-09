Ocak Ayında Mutlaka Tüketilmesi Gereken Balıklar Belli Oldu: Faydasını Duyan Tezgahlara Akın Ediyor

PALAMUT

Omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineral bakımından zengin olan palamut, hem kalp hem de beyin sağlığına olumlu katkılar sağlıyor. Ocak ayında sofralarda mutlaka yer alması gereken bir diğer balık türü.

DİĞER ÖNERİLEN BALIKLAR

Çinekop, tekir, kefal ve kırlangıç da Ocak ayında tüketilmesi tavsiye edilen balıklar arasında yer alıyor. Bu balıklar, kas gelişimini desteklerken kemik sağlığını da güçlendirmeye yardımcı oluyor.

BALIK TÜKETİMİNDE TAZELİK VE MEVSİMSELLİK ŞART

Uzmanlar, balık tüketiminde tazeliğin ve mevsimselliğin önemine dikkat çekerek, Ocak ayında önerilen balıkların düzenli tüketilmesinin genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor.