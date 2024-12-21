O Tarihlerde Doğanlar Dikkat: Psikolojisi En Bozuk Nesil Ortaya Çıktı! İşte Ruh Sağlığı En Kötü Kuşak

Avustralya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, ruh sağlığı açısından en zorlu dönemi geçiren neslin Y kuşağı olduğunu ortaya koydu. 1990'larda doğan bu nesil, önceki kuşaklara kıyasla daha düşük ruh sağlığı puanlarına sahip olduğu ve yaşla birlikte bu durum daha da kötüleştiği belirlendi.