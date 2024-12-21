O Tarihlerde Doğanlar Dikkat: Psikolojisi En Bozuk Nesil Ortaya Çıktı! İşte Ruh Sağlığı En Kötü Kuşak
Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalara göre, psikolojisi en bozuk nesil ortaya çıktı. Ruh sağlığı en kötü olan kuşak meğer o tarihte doğan kişilermiş...
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, ruh sağlığı açısından en zorlu dönemi geçiren neslin Y kuşağı olduğunu ortaya koydu. 1990'larda doğan bu nesil, önceki kuşaklara kıyasla daha düşük ruh sağlığı puanlarına sahip olduğu ve yaşla birlikte bu durum daha da kötüleştiği belirlendi.
Araştırmacılar, bu durumun tek bir nedeni olmadığını, birden fazla faktörün bir araya gelerek bu durumu ortaya çıkardığını belirtiyorlar. Bu faktörler arasında sosyal medya, ekonomik zorluklar, küresel sorunlar, uyku sorunları ve fiziksel aktivite eksikliği yattığı belirlendi.
Araştırma, 1990’lı yıllarda doğan bireylerin ruh sağlığının hem yaşıtları hem de önceki nesillerle karşılaştırıldığında daha kötü yörünge izlediğini gösterdi. Y kuşağı denen bu neslin, ruh sağlığı puanı 30 yaş civarında 67 iken, 1980’lerde doğanlarda bu puan 72,5, 1970’lerde doğanlarda ise 74 olarak ölçüldü.1990’larda doğan kişilerin yaşı ilerledikçe ruh sağlığında önceki nesillere kıyasla iyileşme göstermediği gibi aksine daha da kötüye gittiği açıklandı.
Y KUŞAĞININ PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLMASININ NEDENİ NE?
Sosyal medyanın artan etkisi, özellikle Y kuşağında karşılaştırma ve yetersizlik duygularını tetikleyerek ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Konut fiyatları, işsizlik ve ekonomik belirsizlik gibi faktörler, Y kuşağının geleceğe dair kaygılarını artırarak ruh sağlığını zayıflattığı açıklandı. Ayrıca iklim değişikliği, pandemi gibi küresel sorunlar, Y kuşağının geleceği hakkında endişelendiğini belirledi. Sağlıksız yaşam alışkanlıkları, ruh sağlığını olumsuz etkileyen önemli faktörler de bunlardan biri.