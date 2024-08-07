O Hizmetler Artık Tek Tık Uzakta



Yenilikçi belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Seferihisar Belediyesi, Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi’ne geçti. Bu sistem, vatandaşlara zaman ve mekândan bağımsız 7/24 hizmet sunarak hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de kâğıt maliyetlerini azaltarak onlarca ağacın kurtarılmasına katkıda bulunuyor.

Yeni uygulama sayesinde yapılan başvurular belediye içerisinde aynı sistem üzerinden yürütülerek vatandaşlar başvurularının hangi aşamada, hangi müdürlükte ve personelde olduğunu ve ne zaman sonuçlanabileceğini görebiliyor.

Seferihisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk etapta İmar Müdürlüğünde denenen sistemin en kısa sürede belediyeye fiziksel olarak yapılan tüm başvurular için kullanılacağı belirtildi. Çevrenin korunması ve daha şeffaf bir belediyecilik için online başvuru sisteminin kullanılması çağrısında bulunan belediye yetkilileri, Seferihisar’da yaşayan vatandaşların başvuru için e-devlet desteğine sahip universe.seferihisar.bel.tr adresini ziyaret edebileceğini söyledi.

Kaynak: İHA