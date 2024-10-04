Numaralı Gözlük Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: Hemen Bunu Yapın

3. Sadelik ve Rahatlık

Gözlükteki tasarım unsurlarının, örneğin logo ya da çerçeve malzemeleri, kullanım sırasında rahatsızlık yaratmamalıdır. Sade ve hafif çerçeveler tercih edilmesi konforu artırır.

4. Çerçeve Rengi

Gözlük çerçevesinin rengi, seçiminizde önemli bir rol oynar. Gün ışığında farklı tonlar ortaya çıkabilir; bu nedenle, gözlüğünüzü alırken renk alternatiflerini dikkatlice değerlendirmelisiniz.

5. Camın İnceltilmesi ve Sigorta

Camların inceltilmesi, hem estetik hem de konfor açısından fayda sağlar. Ayrıca, camın sigorta kapsamına alınması, bir yıl içinde oluşabilecek sorunlara karşı güvence sağlar.