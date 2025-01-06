Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümünün Yayınlanacağı Tarih Belli Oldu: Çekim Yeri Değişti
NOW TV'nin reyting rekorları kıran "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinde, yangın nedeniyle çekimlere ara verilmişti. Sevilen dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi ile ilgili seyirciyi sevindirecek haber geldi. Başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli’nin yer aldığı NOW TV'nin ses getiren dizisinin çekimlerine yangın nedeniyle ara verilmişti. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.
Son dönemde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana türlü tartışmalara ve olaylara sahne oldu. Dizinin çekimleri sırasında yaşanan yangın, RTÜK cezası ve aileden gelen itirazlar, yapım ekibini zorlu bir süreçten geçirdi.
TÜM OLUMSUZLUKLAR ÜST ÜSTE GELDİ
Dizinin yayınlanmasıyla birlikte ilk olarak Şakir Paşa ailesinin torunları harekete geçmiş ve kendilerinden izin alınmadan çekildiğini belirterek yasal süreç başlatmıştı. Ardından dizinin çekimlerinin yapıldığı 1200 metrekarelik platodaki yangın, yapım ekibi için büyük bir şok oldu. Özenle hazırlanan devasa köşk dekorunun kül olması, çekimlere ara verilmesine neden olmuştu.
Bu olayın hemen ardından gelen RTÜK cezası ise diziye bir darbe daha indirdi. RTÜK’ten “mahrem alanların korunmadığı” ve “çarpık ilişkiler içeren sahneler barındırdığı” gerekçesiyle yüzde 3 para cezası geldi.
YENİ BÖLÜMÜN YAYINLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dizi ekibi, çekimlere geçtiğimiz gün yeniden başladı. Yangında zarar gören köşk dekoru yeniden inşa edilirken, harici mekan çekimleri için start verildi. Dizinin üçüncü bölümü reytinglerde zirveye otururken, yapım şirketinin 12 Ocak Pazar günü izleyicilere bir sürpriz hazırlığında olduğu iddia edildi. Ayrıca çekimlerin Büyükada’daki tarihi Splendid Palace Otel’de yapıldığı iddia edildi.