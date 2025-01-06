Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümünün Yayınlanacağı Tarih Belli Oldu: Çekim Yeri Değişti

Son dönemde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana türlü tartışmalara ve olaylara sahne oldu. Dizinin çekimleri sırasında yaşanan yangın, RTÜK cezası ve aileden gelen itirazlar, yapım ekibini zorlu bir süreçten geçirdi.