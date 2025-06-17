NOW TV'de Bomba Ayrılık! Fatih Portakal'ın Yerine Gelmişti, Selçuk Tepeli Apar Topar Çıkarıldı! Sebebi Gündem Yaratacak

Uzun süredir Now TV’nin (eski adıyla Fox TV) ana haber sunuculuğunu üstlenen gazeteci Selçuk Tepeli’nin kanalla yollarının ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eylül 2020’de Fatih Portakal’ın yerine göreve gelen Tepeli’nin, bu cuma günü son kez izleyici karşısına çıkacağı ileri sürüldü.

AYRILIĞIN GEREKÇESİ 'ÖZEL HAYAT DÜZENSİZLİĞİ' Mİ?

Ortaya atılan iddialara göre, kanal yönetimi Selçuk Tepeli ile yola devam etmeme kararı aldı. Odatv’nin aktardığı bilgilere göre bu kararın ardında, Tepeli'nin özel hayatına dair yaşanan bazı düzensizliklerin etkili olduğu belirtiliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.