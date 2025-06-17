NOW TV'de Bomba Ayrılık! Fatih Portakal'ın Yerine Gelmişti, Selçuk Tepeli Apar Topar Çıkarıldı! Sebebi Gündem Yaratacak
Eylül 2020’den bu yana Now TV ana haber bültenini sunan Selçuk Tepeli’nin, kanalla yollarının ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığın gerekçesi olarak 'özel hayat düzensizliği' gösterildi. Tepeli'nin cuma günü son kez ekrana çıkması bekleniyor.
Kaynak: Oda TV
Uzun süredir Now TV’nin (eski adıyla Fox TV) ana haber sunuculuğunu üstlenen gazeteci Selçuk Tepeli’nin kanalla yollarının ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eylül 2020’de Fatih Portakal’ın yerine göreve gelen Tepeli’nin, bu cuma günü son kez izleyici karşısına çıkacağı ileri sürüldü.
AYRILIĞIN GEREKÇESİ 'ÖZEL HAYAT DÜZENSİZLİĞİ' Mİ?
Ortaya atılan iddialara göre, kanal yönetimi Selçuk Tepeli ile yola devam etmeme kararı aldı. Odatv’nin aktardığı bilgilere göre bu kararın ardında, Tepeli'nin özel hayatına dair yaşanan bazı düzensizliklerin etkili olduğu belirtiliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
3 YILI AŞKIN SÜREDİR EKRANDAYDI
Eylül 2020’den bu yana Now TV Ana Haber’i hazırlayıp sunan Tepeli, hem tarzı hem de yorumlarıyla izleyiciden geniş bir ilgi görmüştü. Görev süresi boyunca Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bültenlerinden birine imza atan Tepeli’nin vedası, medya kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
SELÇUK TEPELİ KİMDİR?
1974 yılında İstanbul’da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Fransa'da IEP Rennes'te tamamladı. Avrupa Birliği ve kamu hareketleri üzerine uzmanlaşan Tepeli, gazeteciliğe yazılı basında adım attı. Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi dergilerde yayın yönetmenliği yaptıktan sonra televizyonculuğa geçiş yapan Tepeli, Habertürk TV’de genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 2020 yılında Fatih Portakal’ın ayrılığıyla boşalan Fox Ana Haber sunuculuğu görevine getirildi.
Şimdi ise Selçuk Tepeli’nin Now TV ekranlarına veda etmeye hazırlandığı ve son bültenini cuma günü sunacağı konuşuluyor. Gelişmeyle ilgili resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.