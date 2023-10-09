Nostradamus’tan tüyler ürperten savaş kehaneti: İsrail ile Filistin detayı korkuttu
Dünyanın en ünlü kahini olarak tanımlanan Nostradamus'un tüyler ürpertici bir kehanetinin İsrail ve Filistin arasındaki savaşın ardından gerçekleşmiş olabileceği akla geliyor.
16. yüzyılda yaşamış gerçek adı Michel de Notre-Dame olan Fransız kahin ve hekim Nostradamus'un 2023 yılında büyük bir savaşın başlayacağını söylediği kehaneti zaman zaman gündem de oldu.
Bu yıl Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlayacağını öngören kahin, Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas’ın başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından akıllara 'Acaba kehaneti gerçek mi oldu?' düşüncesini getirdi.
Yüzyıllar önce yayımlanan eserinde Nostradamus, 2023 yılı için “Büyük Savaş’ta yedi ay, insanlar kötülük yapmaktan öldü” diye yazmış.
Bu tahminin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ortaya çıkacak çatışmalar nedeniyle başlayacak bir 3. Dünya Savaşı olduğu düşünülüyordu. Ancak Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e roket saldırısı başlatmasının ardından Nostradamus’un öngördüğü kehanetin bu olabileceği akla gelmeye başladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün sabah sosyal medya hesabından “savaşta” olduklarını duyurdu.
KEHANETLERİ HER ZAMAN GERÇEKLEŞMİYOR
Nostradamus’un kehaneti endişe yaratsa da söylediklerinin her zaman tümünün gerçekleşmediği de ortada...
Geçen yıl bir asteroit çarpması öngören Nostradamus, yapay zeka robotlarının da 2022 yılı sonuna kadar dünyayı ele geçireceğini iddia etmişti.
DİKKAT ÇEKEN KEHANET
Geçmişte Hitler’in yükselişini, John F. Kennedy’nin Dallas’taki suikastını ve 11 Eylül saldırılarını önceden bildiğine inanılan Nostradamus’un 1555 yılında yazdığı bir metinde kullandığı kelimelerin günümüze çok uygun olduğu tespit edildi.
Nostradamus’un 1555’te “Güneş gibi baş da parlayan deniz olacak. Karadeniz’deki canlı balıklar kaynayacak. Rodos ve Cenova, yarı aç kaldığında yerel halk onları kesmeye çalışacak” ifadesini kullandığı ileri sürülüyor.
Son dönemde kehanetleri Baba Vanga ile birlikte sık sık gündem olan Nostradamus’un sözlerini inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmayı bildiğini düşünüyor.