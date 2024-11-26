Nostaljik Tarzını Görenler Bir Daha Bakıyor... 'Çalışırken de Evde de Böyleyim'

Evinde yüzlerce nostaljik takım elbisesi olduğunu ifade eden Erdem, “Bu giyim tarzım kıyafetleri sevdiğim içindir. Küçük yaşlardan beri takım elbise merakım vardı. İlerleyen yıllarda kendi kafamda tasarladım ve insanların da beğenisini kazandık. 70-80'li yılların yaşam tarzını göstermek bize yarar sağladı. İnsanların çok sıcak bir kucaklama var ve benim için onur ve şeref madalyasıdır. Çalışırken de böyleyim, evde de böyleyim, sadece yatarken çıkarıyorum. Bir elbiseyi 40 gün boyunca giyebilirim, 41 gün hala mağazadan almış gibi üzerimde taşıyabilirim. İnsanların bize bir teveccühü ve sevgisi var. Gün içinde müşterimden çok bizleri ziyarete gelen dostlarımız var” dedi.