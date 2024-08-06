Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor!

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvesi karpuz, son yıllarda çekirdeksiz türü ile satış rekorları kırıyor. Karpuzu peynir ile birlikte sıcak havalarda tüketen ve bu şekilde öğün atlatan milyonlar, sabah akşam fark etmeksizin lezzetli meyveyi tüketmeyi tercih ediyor.



BU SAATLERDE ASLA KARPUZ TÜKETMEYİN



Uzmanlara göre yaygın olarak yapılan bu davranış, aynı zamanda büyük bir hatayı barındırıyor. Karpuz, içerisinde bulundurduğu büyük oranda su ve faydalı besin değerlerine rağmen, uygun saat aralıklarında tüketilmemesi halinde sizleri sağlığınızdan edebilir. İşte araştırmacılara göre karpuz tüketmek için en ideal saatler ve gün içerisinde asla karpuz yenmemesi gereken bölümler.