Normal Fıstıktan Çok Farklı! Doktorlar Zor Bulunan Bu Kuruyemişin Her Gün Tüketilmesini Tavsiye Etti

Besin değerleri bakımından dünyanın en zengin kuruyemişlerinden biri olan brezilya cevizi, şifa deposu özellikleri nedeniyle doktorların da gözdesi durumunda. Popüler kuruyemişlere kıyasla daha pahalı olması nedeniyle sık sık tercih edilmeyen ve bu nedenle zor bulunan brezilya cevizi, sağlığınız için eşsiz özelliklere sahip.



Maastricht Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, brezilya cevizinin içerisinde çok sayıda antioksidan bulunduğu, bu elementlerin bağışıklık sistemini ve kardiyovasküler sistemin işleyişini desteklediği aktarılırken, bol miktarda selenyum barındıran kuruyemişin aynı zamanda onkolojiye karşı en güçlü bileşenlerden biri olarak kabul edildiği belirtildi.



Doktorlar, günde ne kadar brezilya cevizi yemeniz gerektiğini ve bu kuruyemiş ile hazırlayabileceğiniz gıdalara ilişkin detayları paylaştı.