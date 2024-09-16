Normal Ekmeği Unutturacak Sarımsaklı Ekmek Tarifi: Tadını Alanlar Tepsiyi Silip Süpürüyor

Malzemeler:

- 1 adet baget ekmek veya dilimlenmiş ekmek

- 4-5 diş sarımsak

- 100 gr yumuşamış tereyağı

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kuru kekik veya taze fesleğen (isteğe bağlı)

- 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

1. Sarımsaklı karışımı hazırlayın: Sarımsakları soyun ve rendeleyin ya da ezerek püre haline getirin. Tereyağı ile karıştırıp üzerine zeytinyağı, tuz ve kekik (ya da fesleğen) ekleyin. Karışım homojen hale gelene kadar iyice karıştırın.

2. Ekmeği hazırlayın: Baget ekmeği dilimleyin veya dilimlenmiş ekmekleri hazırlayın. Her bir dilimin üzerine hazırladığınız sarımsaklı tereyağlı karışımı sürün.

3. Peynir ekleyin: Peynirli bir lezzet isterseniz, rendelenmiş parmesan veya kaşar peynirini ekmek dilimlerinin üzerine serpiştirin.

4. Fırınlayın: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, ekmekleri 10-12 dakika pişirin. Ekmeklerin dışı altın rengi alıp çıtır çıtır olduğunda fırından çıkarın.

5. Servis edin: Sıcak sıcak dilimleyerek servis edin. Hem sade hem de peynirli haliyle, bu nefis sarımsaklı ekmek her öğünde büyük keyifle tüketilebilir.

Sarımsaklı ekmek, ister bir akşam yemeği davetinde şık bir sunum olsun, ister hafif bir atıştırmalık; her haliyle favori olacak.