Nesli Tükenme Tehlikesi Altında! Görülmesi En Zor Canlı Erzincan'dan Çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan yediuyur, Erzincan'da görüntülendi. Yediuyurun 'görülmesi en zor canlılardan biri' olduğu biliniyor.

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Nesli Tükenme Tehlikesi Altında! Görülmesi En Zor Canlı Erzincan'dan Çıktı

Görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur, Erzincan’da görüldü. Tatlısu köyüne yazdan yaza gelen Serdar Yıldırım ve ailesi, evin bahçesinde otururken duvarda bir hayvan gördü. Bunun fare olduğunu sanıp süpürgeyle evden uzaklaştırmak istediler.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında! Görülmesi En Zor Canlı Erzincan'dan Çıktı - Resim : 1

Yapısı itibariyle bunun fare olmadığını fark eden aile uzun süre duvardaki canlıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldılar. Daha sonra yapılan araştırmada duvardaki hayvanın görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur olduğu anlaşıldı.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında! Görülmesi En Zor Canlı Erzincan'dan Çıktı - Resim : 2

'FARKLI BİR ÇEŞİT OLDUĞUNU SONRA ANLADIK'

Serdar Yıldırım, “Kış boyunca evimiz kapalı kalıyor. Yazı gelip açtığımızda bu sürprizle karşılaştık. Evimizin içerisinde, kenarında bir fare türü gördük. İlk başta bunu kovalamaya çalıştık. Türün farklı bir çeşit olduğunu sonra anladık. Kuyruğu bildiğimiz farelere benzeyen bir tür değildi. Bu durumu anlayınca canlıyı görüntülemeye karar verdik. Çektiklerimizi daha sonra bu işi bilen dostlarımıza gönderdim. Bunun yediuyur olduğunu öğrendik” dedi.

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Kaynak: İHA

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