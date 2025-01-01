Neredeyse Her Mutfakta Olan 3 Şey Felç ve Ölüme Neden Oluyor! Mutfağında Olan Hemen Uzaklaştırmalı

Bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, BPA, DEHP ve PBDE gibi maddelerle temasın, yalnızca 2015 yılında 431 bin ölüme ve trilyon dolarlık ekonomik kayıplara neden olduğu tahmin ediliyor. Araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular, küresel olarak da önlemler alınması gerektiğini gözler önüne serdi.