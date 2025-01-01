Neredeyse Her Mutfakta Olan 3 Şey Felç ve Ölüme Neden Oluyor! Mutfağında Olan Hemen Uzaklaştırmalı
Günlük hayatın vazgeçilmezi olan plastiklerde bulunan üç kimyasalın, milyonlarca kalp hastalığı, felç ve ölüme yol açmış olabileceği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, BPA, DEHP ve PBDE gibi maddelerle temasın, yalnızca 2015 yılında 431 bin ölüme ve trilyon dolarlık ekonomik kayıplara neden olduğu tahmin ediliyor. Araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular, küresel olarak da önlemler alınması gerektiğini gözler önüne serdi.
BPA, DEHP VE PBDE TEHLİKESİ
Araştırma, BPA (bisfenol A), DEHP (di(2-etilheksil) ftalat) ve PBDE’leri (polibromlu difenil eterler) mercek altına aldı. Bu maddeler, uzun süredir sağlık açısından risk teşkil eden kimyasallar arasında sayılıyor. BPA, ağırlıklı olarak gıda ambalajlarında kullanılırken, DEHP esnek plastik ürünlerde, PBDE’ler ise alev geciktirici özellikleri nedeniyle elektronik ve tekstil ürünlerinde yaygın şekilde yer alıyor.
KALP SAĞLIĞINI VE FELCİ TETİKLİYOR
BPA’nın, özellikle içecek şişeleri ve gıda kutularında kullanılması nedeniyle güvenliği yıllardır tartışma konusu. Araştırmalar, BPA’ya maruz kalmanın iskemik kalp hastalığı ve felç oranlarını artırabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, yalnızca 2015 yılında BPA’ya bağlı 5,4 milyon kalp hastalığı vakası, 346 bin felç ve 431 bin ölüm yaşanmış olabileceğini belirtti. Bu etkilerin ekonomik maliyetinin ise yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
HORMON SİSTEMİNİ ETKİLİYOR
Bahçe hortumlarından tıbbi cihazlara kadar pek çok üründe bulunan DEHP, hormon sistemine zarar veriyor. Hayvan deneyleri, bu kimyasalın gebelik ve ergenlik süreçlerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. 2022 yılında yapılan bir araştırma, DEHP’nin yetişkinlerde ölüm oranlarını artırabileceğini ortaya koymuştu. Güncel verilere göre, DEHP’ye bağlı 164 bin ölüm ve 398 milyar dolarlık ekonomik kayıp öngörülüyor.
PBDE’LERİN GİZLİ TEHLİKELERİ
Elektronik, araç parçaları ve tekstil ürünlerinde kullanılan PBDE’ler, alev geciktirici özellikleriyle biliniyor. Bu kimyasallar, gıda ambalajlarından mutfak gereçlerine kadar birçok üründe tespit edildi. İnsan vücuduna soluma, cilt teması veya beslenme yoluyla girebilen PBDE’lerin, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.
KÜRESEL ÖNLEMLER ÇAĞRISI
Araştırmacılar, plastiklerdeki bu tehlikeli kimyasalların zararlarını önlemek için ulusal kimyasal yasalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Üreticilerin, kimyasalların güvenli olduğunu kanıtlama sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, bu yaklaşımın ilaç sektöründe uzun yıllardır standart bir uygulama olduğunu hatırlattı.