Nedime Damadı Kaçırdı: 'Ona Yıllardır Aşığım...'

Çin'de gerçekleşen bir düğün töreni ilginç anları da beraberinde getirdi. Damat gelini evinden almaya geldiğinde gelinin annesi damadın fazladan 500.000 yuan (yaklaşık 2 milyon 407 bin TL) vermemesi halinde kızlarının bugün evlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Damat bunu ilk duyduğunda ailenin şaka yaptığını düşündü. Ancak gelinin annesi, oğlunun borcunu ödemek için paraya ihtiyacı olduğu konusunda ısrar etti.