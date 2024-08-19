Neden Evdeki Bu Odalarda Duvar Saati Bulundurmamalısınız?

Doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi olan Feng Şui'ye göre, kaliteli bir hayat için çevreyle uyum sağlayacak eşyalar kullanmanız gerekiyor.





EVİNİZİN BU ODALARINA DUVAR SAATİ ASMAMALISINIZ

Çok sayıda ilkesi bulunan Feng Şui, binlerce yıllık geçmişine rağmen günümüzde uzmanları tarafından güncellenmeye devam ediyor. Bu anlayışa göre ise son yıllarda en dikkat edilen ve huzur kaçırabilecek eşya duvar saati olmakta.



Bu anlayışa göre duvar saatleri için uygun odalara dikkat etmeniz gerekiyor.