Neden Bir Kedinin Gözlerinin İçine Bakamazsınız?
Antik çağlardan beri insanoğlu kedilere saygıyla davranmıştır. Bunun nedeni, tüylü evcil hayvanların kemirgenleri avlayarak yiyecek kaynaklarından tasarruf etmesidir. Kediler dünyanın her yerinde sevildi. Evlere getirildi, ilgilenildi ve davranışları gözlemlendi.
Halklara ait kabul edilen birçok işarette başrol hayvanlardır. Hayvanların hayatımızda bu kadar büyük bir rol oynaması, çok sayıda batıl inancın ve alışkanlığın doğmasına neden oldu.
Örneğin, özellikle akşamları ve geceleri bir kedinin gözünün içine uzun süre bakamazsınız. Ancak kediye bakmanın gerçekten imkansız olup olmadığı veya bunun temelsiz bir batıl inanç olup olmadığı sorusu hala ortaya çıkıyor.
Neden kedinin gözünün içine uzun süre bakmamalısınız:
Bu evcil hayvanların aslında güçlü bir enerjisi var. İnsan gözünün erişemediği her şeyi görebilirler. Örneğin başka bir dünyadan yaratıklar. Biyoenerjetik, bir kediyle uzun süreli göz temasının insanlar için tehlikeli olduğunu iddia ediyor.
Evcil hayvan sahibini bile hipnotize edebilir. Bu durum yıkıma, enerji ve canlılık kaybına yol açacaktır. Bu bakışlar özellikle akşam saatlerinde tehlikelidir. Kedilerin karanlıktaki görüşü daha güçlü hale gelir.
Kedilere "bakışmak" tehlikesinin bilimsel bir temeli var mı?
Bilimin evcil hayvanlarla uzun süreli göz temasının tehlikesini kanıtladığı ortaya çıktı. Ve bu görünmez bir tehdit değil, oldukça gerçek. Kedi doğrudan bakışı bir saldırganlık eylemi olarak algılar. Kendisine karşı düşmanca davrandıklarını zanneder. Ve bu temas ne kadar uzun olursa, kedinin o kişinin üzerine saldırma olasılığı da o kadar artar.
Doğrudan bir bakış içgüdüleri uyandırır. Evcil hayvan tıslamaya başlar, dövüş pozisyonu alır. Böylece kendisini savunmaya hazır olduğu konusunda uyarıyor. Kedi ciddi bir tehlike altında görünüyorsa ilk önce o saldırabilir. Ancak tüylü evcil hayvanınız size uzun süre bakıyorsa bunu bir tehdit olarak algılamayın. Herhangi bir nesneyi görebilmek için odaklanmak için zamana ihtiyaç duyarlar.