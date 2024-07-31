Neden Bir Kedinin Gözlerinin İçine Bakamazsınız?

Halklara ait kabul edilen birçok işarette başrol hayvanlardır. Hayvanların hayatımızda bu kadar büyük bir rol oynaması, çok sayıda batıl inancın ve alışkanlığın doğmasına neden oldu.



Örneğin, özellikle akşamları ve geceleri bir kedinin gözünün içine uzun süre bakamazsınız. Ancak kediye bakmanın gerçekten imkansız olup olmadığı veya bunun temelsiz bir batıl inanç olup olmadığı sorusu hala ortaya çıkıyor.

Neden kedinin gözünün içine uzun süre bakmamalısınız:

Bu evcil hayvanların aslında güçlü bir enerjisi var. İnsan gözünün erişemediği her şeyi görebilirler. Örneğin başka bir dünyadan yaratıklar. Biyoenerjetik, bir kediyle uzun süreli göz temasının insanlar için tehlikeli olduğunu iddia ediyor.