Ne Z Kuşağı Ne Alfa Kuşağı: O Yıllar Arasında Doğanların Vay Haline! Ruhsal Sorunlardan Kurtulamıyor

Modern çağın getirdiği dijital bağımlılık, ekonomik belirsizlik ve sosyal baskılar, bu kuşağın psikolojik direncini ciddi biçimde zayıflatmış durumda. Araştırma, Y kuşağının ruh sağlığının yaş aldıkça iyileşmediğine dikkat çekiyor; bu durum önceki kuşaklarla önemli bir fark olarak öne çıkıyor.

DEPRESYON VE ANKSİYETEDE Y KUŞAĞI ZİRVEDE

Avustralya’nın saygın üniversitelerinden Sidney Üniversitesi tarafından yürütülen bu araştırma, dünya genelinde dikkat çekti. Bulgular, Y kuşağının özellikle yetişkinliğe geçiş sürecinde ruh sağlığında iyileşme göstermediğini ortaya koyarken, önceki nesillerde görülen olumlu değişimin bu kuşakta gerçekleşmediği vurgulandı. Araştırmanın başyazarı Dr. Richard Morris, “Y kuşağı, hayatının ilerleyen dönemlerinde bile ruh sağlığında iyileşme göstermiyor. Bu, toplumun göz ardı etmemesi gereken ciddi bir uyarı” dedi.

Söz konusu çalışma, ABD merkezli prestijli bilimsel dergi Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlandı ve sonuçları geniş yankı uyandırdı.