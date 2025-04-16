Ne Z Kuşağı Ne Alfa Kuşağı: O Yıllar Arasında Doğanların Vay Haline! Ruhsal Sorunlardan Kurtulamıyor

SOSYAL MEDYA RUH SAĞLIĞINI YIKIYOR

Uzmanlar, araştırma sonuçlarını değerlendirirken dijital yaşam tarzının ruh sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanımının insanlarda sürekli bir kıyaslama duygusu yarattığı, bu durumun ise özellikle gençlerde özgüven kaybına, yalnızlığa ve depresyona yol açtığı belirtiliyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler, sosyal etkileşimlerin azalmasına ve insanların toplumdan uzaklaşmasına neden oluyor.

Fiziksel aktivite eksikliği ve düzensiz uyku da önemli risk faktörleri arasında. Mavi ışık nedeniyle bozulan uyku düzeni, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyerek gün içindeki enerji seviyesini düşürüyor ve ruh halini bozuyor. Hareketsiz yaşam tarzı ise stresle baş etme kapasitesini azaltarak depresyon belirtilerini artırabiliyor.