Ne Toprak İstiyor Ne Saksı! Bu Bitki Havada Asılı Olarak Yaşıyor: Yetiştiren Paraya Para Demiyor

TÜYLÜ VE TÜYSÜZ OLARAK AYRILIYORLAR

Hava bitkilerinin yapraklarında bulunan "trikom" adı verilen beyaz tüyler, güneşe dayanıklılığı belirleyen önemli bir faktör. Trikom yoğunluğu fazla olan bitkiler, güneş ışığına karşı daha dirençliyken, az trikom içeren türler daha hassas bir yapıya sahip.

SULAMA VE NEM DENGESİ NASIL SAĞLANMALI?

Hava bitkilerinin su ihtiyacı, bulundukları ortama göre değişiklik gösteriyor. Nem oranı düşük alanlarda yaşayan bitkiler, haftada bir veya iki kez suya batırılarak nemlendirilebilir. Daha nemli bölgelerde ise su püskürtme yöntemi yeterli olabilir.

Ancak aşırı sulama bitkinin çürümesine yol açabileceğinden, sulama sonrası fazla suyun süzülmesi sağlanmalı. Özellikle çiçek açmış bir hava bitkisi varsa, suya batırmak yerine hafifçe spreyle sulamak daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.