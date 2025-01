Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı

LSMU Tıp Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, farklı beyaz et türlerinin sağlık üzerindeki etkileri incelendi. Tavuk, hindi ve balık gibi yaygın tüketilen beyaz etlerin yanı sıra dana, koyun ve kuzu gibi kırmızı et türleri de değerlendirmeye alındı. Araştırma sonuçlarına göre, sağlık açısından en faydalı beyaz et ortaya çıktı.