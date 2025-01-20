Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı

TÜRKİYE’DE TÜKETİMİ NADİR

Türkiye’de tavşan eti, kültürel faktörler ve alışkanlıklar nedeniyle nadiren tercih ediliyor. Bunun yanı sıra, dini açıdan tüketimin uygun olup olmadığı konusunda yanlış inanışlar da bu duruma etkili oluyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tavşan etinin İslamiyet inancına göre helal olduğu ve tüketiminde bir sakınca bulunmadığı ifade edilmişti.