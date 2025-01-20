Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı

Beyaz etler, hem ekonomik olması hem de besleyici değerleriyle Türk mutfağında sıkça tercih edilen protein kaynakları arasında yer alıyor. Ancak sağlık açısından hangi beyaz etin en faydalı olduğu sorusu, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (LSMU) yaptığı bir araştırmayla yanıt buldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı - Resim: 1

LSMU Tıp Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, farklı beyaz et türlerinin sağlık üzerindeki etkileri incelendi. Tavuk, hindi ve balık gibi yaygın tüketilen beyaz etlerin yanı sıra dana, koyun ve kuzu gibi kırmızı et türleri de değerlendirmeye alındı. Araştırma sonuçlarına göre, sağlık açısından en faydalı beyaz et ortaya çıktı.

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Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı - Resim: 2

YAĞSIZ PROTEİN KAYNAĞI

Tavşan eti, kas dokusu oluşturmak için gerekli yağsız protein kaynağı olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, vücuda alınan proteinin yüksek oranda sindirilebilir olması, tavşan etini sağlıklı bir diyet için ideal kılıyor. Tavşan eti düşük yağ ve karbonhidrat oranıyla dikkat çekerken, kalori kontrolüne önem verenler için de tercih edilebilir bir seçenek sunuyor.

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Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı - Resim: 3

ZENGİN BESİN DEĞERİ BULUNUYOR

Araştırmaya göre tavşan eti, içerdiği demir, fosfor ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kemik, diş ve tırnak sağlığını destekliyor. Aynı zamanda kan basıncını düzenlemeye ve vücuttaki sıvı dengesini sağlamaya yardımcı oluyor. Bağırsakların düzgün çalışmasını destekleyen vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengin olan tavşan eti, sindirim sistemini iyileştirici etkiler gösteriyor.

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Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı - Resim: 4

TÜRKİYE’DE TÜKETİMİ NADİR

Türkiye’de tavşan eti, kültürel faktörler ve alışkanlıklar nedeniyle nadiren tercih ediliyor. Bunun yanı sıra, dini açıdan tüketimin uygun olup olmadığı konusunda yanlış inanışlar da bu duruma etkili oluyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tavşan etinin İslamiyet inancına göre helal olduğu ve tüketiminde bir sakınca bulunmadığı ifade edilmişti.

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Ne Tavuk Ne Hindi Ne de Balık! Uzmanı Sağlığa En Faydalı Beyaz Eti Açıkladı - Resim: 5

TAVŞAN ETİ NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Yağsız Protein: Kas yapımını destekliyor ve düşük yağ oranıyla sağlıklı bir seçenek sunuyor.

Zengin Mineraller: Demir, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemik ve diş sağlığını destekliyor.

Sindirim Dostu: Bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlıyor.

Düşük Kalori: Kalori kontrolüne önem verenler için ideal bir alternatif.

Tavşan eti, dünya genelinde sağlıklı bir protein kaynağı olarak öne çıksa da, Türkiye’deki tüketimi oldukça sınırlı. Uzmanlar, bu etin faydalarına dikkat çekerek tavşan etinin daha fazla tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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