Ne Süt Ne Kefir Ne de Ihlamur! En Sağlıklı İçecek Belli Oldu

Uzmanlar, en sağlıklı içeceği açıkladı. Çoğu kişi bu listenin başında süt, ayran, su ya da meyve suyu gibi seçenekleri beklerken, şaşırtıcı bir şekilde yeşil çay zirvede yer aldı

SAĞLIK VE ENERJİ İÇİN DOĞAL KAYNAK

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempoda enerjiyi artırmak için genellikle kola ve gazlı içeceklere yönelen milyonlarca insan, yeşil çayın sağladığı faydaları keşfettiklerinde şaşkınlık yaşıyor. Uzmanlara göre, yeşil çay yalnızca doğal bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda vücudu birçok hastalığa karşı koruyan güçlü bir yardımcı.