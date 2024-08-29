Ne Su Ne de Gübre İstiyor: Tarlasına Eken Rekor Para Kazanıyor
Türkiye'de büyük çoğunluğu ithal edilen ve Arap ülkelerinde adeta her karış toprağa ekilen hurma, şimdi ülkemizde de çiftçiler için önemli bir gelir kapısı haline geliyor. Su ve gübre ihtiyacı olmayan hurma fidesi büyük bir kazanç potansiyeli sunuyor.
Arap yarımadasında yaygın olarak yetiştirilen ve Kudüs, Medine, Bağdat, İran, Acve, Sukkari gibi birçok çeşidi bulunan hurma, sadece ekonomik değeriyle değil, aynı zamanda insan sağlığına sunduğu faydalarla da ön plana çıkıyor.
Türkiye’de bu değerli meyveyi yetiştirip başarı elde eden çiftçiler, elde ettikleri yüksek gelirle dikkat çekiyor. Hurma, her mevsim bulunabilmesine rağmen özellikle Ramazan ayında sofralarda yer buluyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hurma ithalatı yıllar içinde artış gösterdi. 2019 yılında 37 bin 500 ton olan hurma ithalatı, 2020'de 42 bin 43 tona, 2021'de 49 bin 41 tona, 2022'de ise 44 bin 486 tona ulaştı. Geçen yıl ise bu rakam 54 bin 458 tona yükseldi. Ancak Türkiye'de hurma üretimi de giderek yaygınlaşıyor.
HURMA ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR
Türkiye’de hurma, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir üretim alanı buluyor. Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari gibi illerde geniş hurma bahçeleri mevcut. Bu bölgelerde yetiştirilen hurma, hem yerel hem de ulusal pazarda ilgi görüyor.
Hurma, sadece tatlı bir lezzet sunmakla kalmıyor; aynı zamanda şeker ve çikolata gibi yüksek kalorili tatlılara sağlıklı bir alternatif olarak da tercih ediliyor. Sindirimi iyileştirici etkisi ve doğumu kolaylaştırıcı özellikleriyle de bilinen hurma, sağlık açısından sunduğu bu faydalarla da tüketicilerin gözdesi.
Türkiye’de hurma ekimine yatırım yapan çiftçiler, büyük bir ekonomik fırsat yakalarken, tüketiciler de bu değerli meyveden yararlanmaya devam ediyor. Hurma, hem sağlık hem de ekonomi alanında sunduğu faydalarla dikkat çekiyor.
HURMANIN FAYDALARI NELER?
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda çekirdeğiyle de sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Hurma, Phoenix adı verilen bitki türlerinin meyvesi olup, özellikle Medine hurmasının çekirdeği içerdiği zengin besin değerleriyle dikkat çekiyor. Hurma çekirdeği, yıkayıp kurutulduktan sonra toz haline getirilebilir ve yoğurda karıştırılarak tüketildiğinde, sunduğu mucizevi faydalarla ön plana çıkıyor.
KALBİ KORUYOR
Hurma çekirdeği, antioksidan açısından zengin içeriği sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. İçerdiği fenolik bileşikler ve flavonoidler, hurma çekirdeğini güçlü bir antioksidan kaynağı haline getirirken, bu özelliği kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Medine hurmasının çekirdeği aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle metabolizmayı destekler, kabızlık sorununu hafifletir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
KEMİKLERE İYİ GELİYOR
Medine hurması çekirdeği, doymamış yağ asitleri bakımından zengin olmasıyla kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bu değerli çekirdeğin kemik sağlığını desteklediği ve kemik yoğunluğunu artırdığı da bilinmektedir. Hurma çekirdeği, sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek isteyenler için doğal bir seçenek sunuyor.
Günlük beslenme rutinine hurma çekirdeğini ekleyerek, hem kalp sağlığınızı koruyabilir hem de kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz. Bu küçük ama etkili besin, sağlığınız için büyük bir destek sunuyor.