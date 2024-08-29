Ne Su Ne de Gübre İstiyor: Tarlasına Eken Rekor Para Kazanıyor

Arap yarımadasında yaygın olarak yetiştirilen ve Kudüs, Medine, Bağdat, İran, Acve, Sukkari gibi birçok çeşidi bulunan hurma, sadece ekonomik değeriyle değil, aynı zamanda insan sağlığına sunduğu faydalarla da ön plana çıkıyor.

Türkiye’de bu değerli meyveyi yetiştirip başarı elde eden çiftçiler, elde ettikleri yüksek gelirle dikkat çekiyor. Hurma, her mevsim bulunabilmesine rağmen özellikle Ramazan ayında sofralarda yer buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hurma ithalatı yıllar içinde artış gösterdi. 2019 yılında 37 bin 500 ton olan hurma ithalatı, 2020'de 42 bin 43 tona, 2021'de 49 bin 41 tona, 2022'de ise 44 bin 486 tona ulaştı. Geçen yıl ise bu rakam 54 bin 458 tona yükseldi. Ancak Türkiye'de hurma üretimi de giderek yaygınlaşıyor.