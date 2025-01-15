Ne Sirke Ne Soda! Uzman Tesisatçı ‘Yanlış Biliyorsunuz’ Diyerek Açıkladı: Tıkanmış Lavaboyu 2 Saniyede Silip Süpürüyor

EN ETKİLİ ÇÖZÜM DRENAJ YILANI

Saç birikintilerini temizlemenin en etkili yolunun mekanik yöntemler olduğunu belirten uzman, bu durumda en iyi aracın drenaj yılanı olduğunu söyledi. Esnek ve güçlü bir drenaj yılanı ile boruların derinliklerindeki saçları kolaylıkla temizlemenin mümkün olduğunu ifade etti.

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Tesisat uzmanı "Ucuz plastikten yapılmış araçlar borunun içinde kırılabilir ve daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle dayanıklı malzemelerden yapılmış kaliteli bir alet tercih edilmelidir" dedi.