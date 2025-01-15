Ne Sirke Ne Soda! Uzman Tesisatçı ‘Yanlış Biliyorsunuz’ Diyerek Açıkladı: Tıkanmış Lavaboyu 2 Saniyede Silip Süpürüyor
Tıkanmış borular, özellikle saç birikintilerinin neden olduğu banyo gideri tıkanıklıkları oldukça can sıkıcı bir sorun olmaktan çıkacak. Uzman tesisatçı, doğru müdahale yöntemlerini anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesisat uzmanı, banyolardaki tıkanıklıkların saçlardan kaynaklandığı durumlarda, sirke ve karbonat karışımı gibi yöntemlere zaman harcanmaması gerektiğini belirtti. Uzman isim, bu tür doğal çözümlerin mutfak giderlerindeki yağ kaynaklı tıkanıklıklarda etkili olabileceğini ancak saçların giderden temizlenmesinde işe yaramadığını vurguladı.
EN ETKİLİ ÇÖZÜM DRENAJ YILANI
Saç birikintilerini temizlemenin en etkili yolunun mekanik yöntemler olduğunu belirten uzman, bu durumda en iyi aracın drenaj yılanı olduğunu söyledi. Esnek ve güçlü bir drenaj yılanı ile boruların derinliklerindeki saçları kolaylıkla temizlemenin mümkün olduğunu ifade etti.
DAHA KÖTÜ HALE GETİREBİLİRSİNİZ
Tesisat uzmanı "Ucuz plastikten yapılmış araçlar borunun içinde kırılabilir ve daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle dayanıklı malzemelerden yapılmış kaliteli bir alet tercih edilmelidir" dedi.
TEL ASKI KULLANIN
Drenaj yılanı bulunmadığı durumlarda, evdeki malzemelerle pratik çözümler üretilebileceğini söyleyen uzman isim, tel askı kullanımını önerdi. Tel askının düzleştirilip bir ucuna kanca şekli verilmesiyle giderin içine sokularak saçların çıkarılabileceğini belirtti. Bu yöntemin dikkatli uygulanması gerektiğinin de altını çizdi.
BORULARA ZARAR VERMİYOR
Uzman isim, kimyasal temizleyicilerin borulara zarar verme riski taşıdığını ve uzun vadede daha maliyetli sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Mekanik yöntemlerle yapılan temizliğin hem daha etkili hem de güvenli olduğunu söyledi.
Banyo giderlerinde tıkanıklık yaşandığında doğru yöntemlerle müdahale etmek, hem sorunun hızlı çözülmesini sağlıyor hem de boruların ömrünü uzatıyor.