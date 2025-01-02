Ne Sirke, Ne Limon, Ne Karbonat: Çaydanlık ve Kettle'daki İnatçı Kireç Lekelerini Yağ Gibi Söküp Atacak

Sitrik asit, kireci çözme özelliği sayesinde çaydanlık ve kettle'lardaki lekeleri etkili bir şekilde temizler. Kimyasal temizleyicilere göre daha doğal ve güvenli bir yöntemdir. Sitrik asit, temizlik sonrası kötü bir koku bırakmaz. Evlerde kolaylıkla bulunabilen ve uygun fiyatlı bir üründür.