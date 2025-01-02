Ne Sirke, Ne Limon, Ne Karbonat: Çaydanlık ve Kettle'daki İnatçı Kireç Lekelerini Yağ Gibi Söküp Atacak
Çaydanlık ve kettle'lardaki inatçı kireç lekeleri, hem görüntüyü bozar hem de içilen suyun kalitesini düşürür. Peki, bu sorunu doğal ve etkili bir şekilde çözmenin yolu ortaya çıktı. İşte çaydanlığınızı kısa sürede tertemiz yapmanın formülü...
Kaynak: Haber Merkezi
TikTok fenomeni Sifa Veli'nin, çaydanlığındaki kireç sorununu çözmek için sitrik asit kullandı ve sonuçları takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı videoda, çaydanlığa eklediği birkaç yemek kaşığı sitrik asit ve suyla karışımı kaynatarak kireçlerden kolayca kurtulduğunu gösterdi.
Sitrik asit, kireci çözme özelliği sayesinde çaydanlık ve kettle'lardaki lekeleri etkili bir şekilde temizler. Kimyasal temizleyicilere göre daha doğal ve güvenli bir yöntemdir. Sitrik asit, temizlik sonrası kötü bir koku bırakmaz. Evlerde kolaylıkla bulunabilen ve uygun fiyatlı bir üründür.
SİTRİK ASİT İLE ÇAYDANLIK TEMİZLEME YÖNTEMİ
Çaydanlığınıza 1-2 yemek kaşığı sitrik asit ekleyin.
Çaydanlığı yarısına kadar suyla doldurun. Karışımı kaynatın.
Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra çaydanlığı soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra çaydanlığı iyice durulayın.