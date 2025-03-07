Ne Sirke Ne Lavanta Yağı Ne de Karbonat! Ayak Mantarının Kökünü Kurutuyor, 1 Damlası Bile Yetiyor

Pek çok kişi ayak mantarından kurtulmak için elma sirkesi veya lavanta yağı gibi doğal yöntemlere başvuruyor. Ancak bu çözümler her zaman istenilen etkiyi göstermeyebilir. Uzmanlar, mantar oluşumunu önlemek için ayakların düzenli olarak temizlenmesi ve iyice kurutulmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.