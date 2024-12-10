Ne Sirke Ne Karbonat! Sebze ve Meyveleri Dakikalar İçerisinde Bakterilerden Arındırıyor!

Araştırmalar, meyve ve sebzelerdeki zararlı pestisit kalıntılarından arınmak için en etkili yöntemin sodyum bikarbonat çözeltisi olduğunu gösterdi. Kabartma tozu olarak da bilinen sodyum bikarbonatın, 15 dakikalık bir yıkama süresiyle yüzde 96 oranında pestisitleri temizlediği tespit edildi. Alkalin pH seviyesinin sağladığı etkiyle, bu çözeltinin pestisitlerin kimyasal yapısını bozarak kalıntıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.