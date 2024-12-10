Ne Sirke Ne Karbonat! Sebze ve Meyveleri Dakikalar İçerisinde Bakterilerden Arındırıyor!
Meyve ve sebzelerimizi yıkarken genellikle sirke veya karbonatlı su kullanırız. Ancak Massachusetts Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırma, bu geleneksel yöntemleri geride bırakan daha etkili bir çözümü ortaya koydu. İşte, meyve ve sebzelerdeki zararlı kimyasallardan arındırmanın en etkili yolu…
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmalar, meyve ve sebzelerdeki zararlı pestisit kalıntılarından arınmak için en etkili yöntemin sodyum bikarbonat çözeltisi olduğunu gösterdi. Kabartma tozu olarak da bilinen sodyum bikarbonatın, 15 dakikalık bir yıkama süresiyle yüzde 96 oranında pestisitleri temizlediği tespit edildi. Alkalin pH seviyesinin sağladığı etkiyle, bu çözeltinin pestisitlerin kimyasal yapısını bozarak kalıntıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.
KABUKLU MEYVE VE SEBZELER İÇİN DE ETKİLİ
Sodyum bikarbonat, sadece kabuksuz meyve ve sebzelerde değil, kabuklu ürünlerde de etkili bir dezenfektan görevi görüyor. Bununla birlikte, kabukları koruyarak besin değerini kaybetmeden pestisitlerden arındırılmasını sağlıyor.
PESTİSİT NEDİR?
Pestisitler, tarımsal zararlıları kontrol etmek için kullanılan kimyasallardır ancak bu maddelerin gıda üzerinde bıraktığı kalıntılar sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Zehirlenme, hormonal bozukluklar ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen pestisit kalıntılarından arınmış gıda tüketimi, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir.